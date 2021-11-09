شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 6 حالات تعد على النيل بنطاق حى شمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بإزالة 6 حالات تعدى على نهر النيل بنطاق حي شمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة علي مستوي الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المواجهة بحزم لكافة التعديات على أملاك الدولة وإزالتها.

وكانت محافظة الجيزة تمكنت من خلال حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) من ضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن غير مرخص ويحوي العديد من السلع دون مراعاة لإجراءات الحماية المدنية.

وتم ضبط الشاحنة وإيدعها بقطاع هضبة الأهرام وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمتابعة من توفيق جمال رئيس القطاع.