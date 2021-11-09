شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقارات بمحيط الجبخانة لتوسعة الدائرى وإنشاء طريق صاعد بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت أجهزة حى مصر القديمة، برئاسة اللواء خالد شحاته، أعمال الإزالة بمنطقة الجبخانة بحي مصر القديمة لاستكمال الطريق الصاعد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعارضها مع الخطة المعدة لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق حى مصر القديمة، وضمن مخطط إنشاء طريق صاعد للجبخانة لوضعها على خارضة السياحة.

ويتم توفير وحدات بديلة مجهزة بحى الاسمرات، للأسر الجارى نقلها، حيث من المقرر أن يتم إخلاء وإزالة 13 عقار ونقل وتسكين 63 أسرة بالأسمرات، كما يتم تدبيش الحواف الجبلية لهضبة زهراء مصر القديمة.

وفى السياق تفقدت نائب محافظ القاهرة، أعمال نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية إلى الوحدات البديلة بمدينة معا، ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتوفير سكن ملائم للسكان، مشيرة إلى أنه تم إزالة 280 عقار، ونقل السكان إلى وحدات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.

ويجرى تنفيذ خطة لتطوير محيط جبخانة محمد على باشا، بمنطقة زهراء مصر القديمة بالقاهرة، لإعادة وضعها على طريق السياحة وإنقاذها من الإهمال، حيث تم إزالة المنطقة العشوائية التى تقع أسفل هضبة زهراء مصر القديم، وجارى إنشاء طريق صاعد للسيارات للوصول للجبخانة الأثرية، كما سيتم إنشاء ملاعب لكرة القدم، وحديقتين للأطفال بدون زراعة، وسيتم إعادة استغلال الفراغات المحيطة بالطريق الصاعد.

ويشمل مخطط تطوير الجبخانة إنشاء عدد من المبانى الخدمية لخدمة سكان المنطقة المحيطة، وإنشاء وحدة إطفاء ووحدة إسعاف ونقطة شرطة، وتكلفة إنشاء الطريق والخدمات الصاعد 50 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء سلالم للصعود لأعلى الجبخانة وتطوير شارع المحجر، وتهذيب حواف الجبل لتأمين المرور أعلى وأسفل الجبل.