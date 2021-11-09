شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تعرض ميكنة الإعلان القضائى بقلم المحضرين بمعرض القاهرة للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العدل، تحت رعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا فى الجناح المخصص لها بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الـ25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

ومن المشروعات التكنولوجية التى تعرضها وزارة العدل فى معرض "كايرو آي سي تي" مشروع برنامج ميكنة مراسلات الإعلان.

ويهدف برنامج ميكنة مراسلات الإعلان إلى تطوير إجراءات الإعلان القضائي الذي يتم عن طريق قلم المحضرين، وقلم الكتاب في المحاكم الابتدائية والجزئية، وتسهيل حصر جميع الإعلانات، وتسجيل النتائج الخاصة بكل إعلان على حدة لسهولة استرجاعها وإجراء تقرير عنها.

ومن المقرر أن تتاح خدمة ميكنة مراسلات الإعلان للقضايا المدنية المقامة عن بعد في المرحلة الحالية، على أن تعمم الخدمة في مرحلة لاحقة على مستوى أنواع الإعلانات الأخرى.

يبدأ عمل برنامج ميكنة مراسلات الإعلان عقب إتمام قيد الدعوى المدنية عن بعد وسداد الرسم المقرر لها، على النحو التالى:

1- عقب سداد الرسم المقرر للدعوى المدنية المقامة عن بعد يتم نقل جميع بيانات الدعوى والمدعى عليهم إلى قاعدة بيانات برنامج ميكنة مراسلات الإعلان.

2- يقوم قلم الكتاب بالمحكمة، المقامة فيها الدعوى بمراجعة بيانات الإعلان وطباعة صحيفة الدعوي وختمها بختم المحكمة، ثم مسحها ضوئيا وإرسالها الى رئيس قلم المحضرين المختص الذي تم تحديده من قبل المحامي أثناء رفع الدعوى.

3- يقوم رئيس قلم المحضرين بدوره بإرسال كل إعلان الى المحضر المختص على حسابه الخاص على البرنامج.

4- إذا كان عنوان المدعي عليه غير تابع لقلم المحضرين الذي أرسل إليه طلب الاعلان، فيقوم بإعادة توجيه الاعلان الى قلم المحضرين المختص إلكترونيا.

5- تظهر الإعلانات الخاصة بكل محضر على حسابه الخاص ثم يقوم بطباعتها وختمها.

6- يتوجه المحضر إلى المطلوب إعلانه، واعلانه ثم يقوم بإجراء المسح الضوئي لصحيفة الدعوى عقب تنفيذ الإعلان وإثبات نتيجته كتابة وتحميله على النظام، ثم تسديد نتيجة الكترونيا، من ضمن قائمة الاختيار المتاحة على البرنامج وإرساله إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى.

7- يقوم قلم كتاب المحكمة المقامة أمامها الدعوى بطباعة الصحيفة المعلنة وارفاقها بالدعوى.

ويذكر أن مشاركة وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى، وتضمنت مشروعات وزارة العدل الإلكترونية مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.