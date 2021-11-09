شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى يزور وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار نوكى ماساكى سفير دولة اليابان وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية بمنطقة مصر القديمة لتفقد العمل فى مشروع التعاون بين الوحدة والسفارة اليابانية لتجديد البيئة المادية والتعليمية للمستفيدين من وحدة الصم، حيث كان فى استقباله دكتورة مارى إسحق مديرة الوحدة.



السفير اليابانى داخل الوحدة

وحرصت دكتورة مارى بمشاركة المعلمين على اطلاع السفير على كافة الورش المهنية والفصول التعليمة ووحدة التخاطب وورش العمل مع أمهات الأطفال وطلبة الجامعة من الصم، إذ ركز السفير فى جولته على رؤية أجزاء المبنى التى سيشملها التجديد فى المشروع.

وفى سياق متصل، استقبلت وحدة تعليم الصم ثلاثة طلاب من الصم وضعاف السمع من كلية تربية نوعية لتلقى الدعم التعليمى فى مناهج كليتهم لمساعدتهم على تطوير الجانب التعليمى لديهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مارى، إن الوحدة تسعد باستقبال طلاب الجامعات، وتهتم بجميع الصم وضعاف السمع فى كل المراحل ليس فقط الابتدائية والإعدادية، مؤكدة أن الهدف الرئيسى هو تحسين حياتهم فى الجانب التعليمى والمهنى، فقد وفرنا فصل متخصص لطلاب الجامعة لتدريس منهج الكلية بلغة الإشارة المصرية ومشاركتهم فى الورش المهنية.



جانب من الزيارة

ويذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.

وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.