شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى، حيث طالب قطاع التعليم ضرورة استيفاء بيانات المرشحين لأعمال الامتحانات علي موقع الوزارة.

وأكد القطاع فى خطاب له، ضرورة استيفاء المرشحين للعمل كرؤساء للجـان السير والمراقبين الأوائل لامتحان الدبلومات الفنية بجميع بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من مديرية التربية التعليم أو الإدارة التعليمية التابع لها وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة والبوابة الالكترونية وفقا للضوابط.

وأعلن القطاع ضوابط المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، منها ألا يكون لديـه المتقدم مـانـعا يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية، وألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة، وأن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات" موجـه عـام- موجـه أول موجـه - مدير إدارة مدير مرحلة- مدير مدرسة -كبير معلمين - معلم خبير- معلم أول - رئيس قسم وكيل أو وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.



ونبه قطاع التعليم الفنى، على جميع من يصلح للترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريا بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح ويتم مراعاة، أن يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرفكم بهذه المواقع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وإحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة للشئون القانونية.



وأوضح أنه تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة المواقع بدون أسباب إلى الشئون القانونية وعلى مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين لى الشئون القانونية.

وأكد قطاع التعليم، أنه لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الأحوال برجاء استيفاء استمارات المواقع وصحيفة الأحوال وتجميعها بالمديرية وإرسالها إلى لجنة الإدارة المركزية خلال شهر ديسمبر ۲۰۲۱، موضحة أنه يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام.