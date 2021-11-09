شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نسعى لتنفيذ استراتجية الدولة للتوسع فى الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة تبذل قصارى جهدها خلال الفترات الماضية لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة فى التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اهتمام وزارة الكهرباء بمشروعات الطاقة المتجددة في جذب العديد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية، مؤكدا على أهمية تضافر المؤسسات وتكافتها لتقديم العديد من المشروعات وإنجاحها.

وتابع حمزة، أنه لابد من الاستفادة من الموارد في مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة واستغلالها فى مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن المستقبل يتطلب، التعامل مع معطيات عديدة منها الهيدروجن الأخضر،للمساهمة في تقديم الحلول لتوفير الطاقة.