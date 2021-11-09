شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة محل مخالف بالعمرانية ورفع 105 حالات إشغال بشمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت أجهزة محافظة الجيزة محل تم بنائه بالفراغ السياحى الجانبى بالعقار 11 شارع ناصر الثورة المتفرع من شارع الهرم، بالعمرانية، وتم مصادرة كافة محتويات المحل وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف وبمتابعة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .

كما شن حى شمال الجيزة حملات إشغالات بشوارع قطاع المنيرة الشرقية بحي شمال الجيزة بشوارع محمد حجازي وطلعت حرب وتم خلال الحملة رفع 85 حالة اشغال بالطريق العام، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالقضاء على كافة المخالفات بالحى.

كما تم رفع إشغالات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع بشتيل والاقصر وتم مصادرة 3 تلاجات وفرن للتعدي علي الطريق العام و17 إشغال وتم إيداعها مخازن الحى بمتابعه من أشرف بكر رئيس حى شمال.