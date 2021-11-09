شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "القومى للمرأة" تفتتح أول معرض بمصر للفنانة العالمية العراقية عفيفة عليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض الفنانة العالمية العراقية الأصل والمنشأ عفيفة عليبي، لعرض أبرز لوحاتها الفنية في معرض بعنوان "محطات الغربة"، والذى استضافه جاليري بيكاسو في الزمالك، بحضور لفيف من فناني مصر والعالم العربي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض الفنانة العرقية "عفيفة عليبى"، والذى ينفذ لأول مرة في مصر، مشيدة بما تضمنه المعرض من لوحات فنية متميزة تعبر عن تمكين المرأة، وتتناول العديد من قضاياها المجتمعية، بالإضافة إلى التعبير عما تواجهه المرأة من تغييرات وتحديات.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بما يقدمه جاليري بيكاسو من فن متميز سواء للفنانين المصريين أو غير المصريين، متمنية أن ينظم المزيد من المعارض في مختلف المناطق والمحافظات بالجمهورية.

جدير بالذكر أن عفيفة عليبي، هي فنانة تشكيلية عراقية، تقطن حالياً في هولندا بعدما هاجرت إليها في منتصف التسعينات، تحت ظروف الحرب وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وهي من مواليد البصرة، وانتقلت إلى بغداد لإتمام دراستها في معهد الفنون الجميلة، بينما كانت تعمل كرسامة في جريدة الشعب، ومنها إلى الاتحاد السوفيتي الذى أتمت فيه دراساتها العليا في الفن المعماري التذكاري سنة ١٩٧٤، وبسبب الأوضاع السياسية آنذاك، لم تستطع الفنانة العودة إلى الوطن وبدأت رحلتها في عوالم الفن والإبداع وهي تتنقل من محطةٍ إلى أخرى، سجلتها في قراءاتها ومشاهداتها ورسومها، إلى أن حط بها الرحال في لاهاي - المدينة الهولندية- التي استقرت فيها إلى يومنا هذا.

"محطات الغربة" يضم أعمالاً عديدة للفنانة - حديثة وقديمة - تغطي حقبات زمنية مختلفة من حياتها، بمحطاتها المختلفة ابتداءاً من ١٩٧٨ وحتى ٢٠٢٠. مما يتيح فرصة لإلقاء نظرة أسلوب عفيفة المميز وتطوره ونضجه، خلال مراحل حياتها المختلفة، والأفكار المبتكرة والحديثة التي تطرحها والقضايا الاجتماعية التي تساندها وتدعمها، وعلى رأسها قضايا المرأة.