شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تطلق برنامجا لتأهيل شباب سفراء الأزهر للقيادة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، غدا بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فعاليات البرنامج الذي يطلقه مشروع "سفراء الأزهر" والاتحاد العربي للتطوع وبالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف؛ لتأهيل القيادات الشابة من سفراء الأزهر ، وذلك لإعداد قيادات جديدة لفريق سفراء الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الأزهر ورؤساء الاتحادات من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعداد القيادات الشابة، في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2020م وأهداف التنمية المستدامة 2030م.

يشارك ببرنامج إعداد قيادات سفراء الأزهر عدد من أساتذة الإدارة والقيادة بمصر والعالم العربي وبالتعاون مع وزرات "التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية"، وعدد من المؤسسات "الاتحاد العربي للتطوع، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وكالة الفضاء المصرية، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مكتبة الإسكندرية، مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء".

الجدير بالذكر، أن مشروع سفراء الأزهر يهدف لتأهيل القيادات الشابة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الأزهريين بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة) بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، والقيام بمبادرات وأنشطة تطوعية؛ لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر وتوظيف مهاراتهم القيادية بشكل مثالي في اتجاه تطوير العملية التعليمية.

يشارك في تنفيذ البرنامج (45) كلية من كليات جامعة الأزهر، لتأهيل 1000 أزهري من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.