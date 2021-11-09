شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم قتل الفئران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل قتل الفئران حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "حلال طبعا ولكن نحن نريد قتلا بغير إيلام بمعنى أن يتم قتل هذه الفئران لأنها مضرة ومؤذية وممرضة نقتلها بغير إيلام نضع لها شيء في الأكل أو الماء"، مضيفًا: "لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "الفأر مؤذى جدا وناقل لأمراض خبيثة وكثيرة وكانت الفئران سبب انتشار مرض الطاعون فينبغي أن يقتل ولكن من غير إيلام".