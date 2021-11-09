شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تعرض مشروع تجديد الحبس عن بعد بمعرض القاهرة للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العدل، تحت رعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الـ25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا فى الجناح المخصص لها بالمعرض.

ومن المشروعات التكنولوجية التى تعرضها وزارة العدل فى معرض "كايرو آي سي تي" مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد.

وقالت وزارة العدل إنه استكمالا لخطة الوزارة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة العدالة، وسعيها لتكامل الحلول التقنية التي اعتمدتها في تطوير آليات العمل داخل المحاكم، بدأت المرحلة التجريبية لمشروع تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بعد، والمنفذة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إطلاق المشروع بجلسات تجديد الحبس عن بعد بمحاكم شمال القاهرة الابتدائية، جنوب القاهرة الابتدائية، وحلوان الابتدائية والقاهرة الجديدة الابتدائية.

ويعد مشروع إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بعد هو المشروع الذي يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، وتم مباشرة المشروع في 143 محكمة استئنافية، وابتدائية وجزئية مربوطة بعدد 297 سجنا عموميا ومركزيا وقسم شرطة، على نحو يمنع التداخل في مواعيد نظر الجلسات، ويحقق الشمال الإلكتروني لكافة عناصر منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

يذكر أن مشاركة وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وتضمنت مشروعات وزارة العدل الإلكترونية مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.