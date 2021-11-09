شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن غير مرخص بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) من ضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن مقام بالمخالفة بالعقار 36 د غير مرخص ويحوي العديد من السلع دون مراعاة لإجراءات الحماية المدنية.

وتم ضبط الشاحنه وايدعها بقطاع هضبة الأهرام وجارى اتخاذ كافه الاجراءات القانونية بمتابعه من توفيق جمال رئيس القطاع.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المنشات والمخازن الغير مرخصة والمقامه بالمخالفة أسفل العقارات السكنية.