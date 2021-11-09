شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تجرى إصلاحات للمعدات الثقيلة وعمرات للسيارات لرفع كفاءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة نظافة القاهرة أعمال صيانة لمعداتها، المختلفة، بما ينعكس على كفاءة العمل بالشارع وتحسين الخدمات، حيث تمكنت إدارة الورش الإنتاجية من إصلاح وصيانة عدد كبير من معدات الهيئة، ونفذ رجال الإنقاذ المركزى بحلوان أعمال تدعيم عمل للجسم الداخلى للودر تابع لإنقاذ حلوان .

كما انتهى فريق العمل بمجمع جراجات المقطم من عمل عمره للسيارة الحاوية الخاصة بجراج البساتين وتم البدء في عمل 2 عمره لسيارات 4 طن ميتسوبيشي سمكرة وتحسين مظهر بتكليف من مدير عام الجراجات وتم عمل تحسين مظهر لأتوبيس مجمع جراجات المقطم تحت إشراف محمد مأمون مدير مجمع جراجات المقطم وفنيين وعمال المجمع الابطال.

واستلمت ورش الهراسات للمعدات الثقيلة البلدوزر من شركة الإصلاح، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح بمعرفه المهندس رأفت إسحاق مدير عام الهراسات ومهندسي وفنيين المعدات الثقيلة بالدراسة والبدء في وضع خطه تشغيله بمعرفة ورش الهراسات.

وفى السياق كرم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، المهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان علي المجهود الذى قدمه فى تصنيع وتركيب شفره اللودر وتوفير حوالي 50 ألف جنيه علي الهيئة، كما رفض أي مكافاة والاكتفاء بشهاده تقدير من اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكرم اللواء إيهاب الشرشابي فني ميكانيكي السيارات بالورش المتوسطة بشهادة تقدير علي ما قام به من مجهود في عمل 2 عمره لسيارات فرع الهيئة بحي الوايلي في 24 ساعة ودسك واسطوانة لسيارات 4 طن مما وفر على الهيئة الكثير.