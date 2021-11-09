شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتأسيس كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية هولندا بافتتاح كنيسة السيدة العذراء و البابا كيرلس السادس بمدينة Leidschendam وذلك بعد تجديدها.

وبدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي صلَّاه نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية و حضر فيه بعد الآباء كهنة الإيبارشية إلى جانب كاهن الكنيسة القس كيرلس صليب و ايضا أعضاء مجلس الكنائس المحلي وعدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندى.



احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بهولندا

وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس سيامة شمامسة في درجة الأغنسطس.

وعقب القداس الالهي حضر إلى الكنيسة، السفير المصري بهولندا السيد حاتم عبد القادر لتقديم التهنئة في هذه المناسبة الذي شهد مع الحضور عرضًا فنيًا قدمه كورال الكنيسة.

وألقى أيضاً كلمة عبر فيها عن سعادته بدعوة نيافة الانبا ارساني له لحضور حفل افتتاح الكنيسة و قال انه يحرص دائما علي التواجد فى المناسبات التى تخص الجالية المصرية.

وألقى نيافة الأنبا أرسانى كلمة عبر فيها عن تقديره و سعادته بافتتاح الكنيسة و قام نيافته بشكر مجموعة العمل التي اشرفت علي اعمال التجديد بالكنيسة.

وتخلل الاحتفال فقرات من الترانيم من فرق الكورال بالكنيسة و كان يوما مبهجا و مفرحا للجميع.



الكنيسة الأرثوذكسية بهولندا

جدير بالذكر أنه تم توقيع عقد شراء الكنيسة ونقل الملكية بأسم إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية في شهر اكتوبر عام ٢٠١٨، وقد تمت فيها الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعات، وتركيب حامل الايقونات.

وعقب صلاة الصلح اتم نيافته طقس سيامة شمامسة في درجة الأغنسطس و ترقية شماس في درجة ايبدياكون.

و قدم فريق كورال الكنيسة عرضاً فنياً عبارة عن مجموعة من الترانيم الخاصة بهذه المناسبة، وقدم شباب الكنيسة فيلم تسجيليا بعنوان الكنيسة في ثلاث سنوات وحضر الاحتفال أيضا / Han ter Heegde عمدة مدينة بوسوم، و بعد نهاية القداس الإلهى افتتح نيافة الأنبا أرسانى وعمدة المدينة معرض الكنيسة.