شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تدرس شراء معدات حديثة لقص وتقليم الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس هيئة نظافة القاهرة شراء معدات حديثة لقص الأشجار وتقليم الأشجار المرتفعة، بما يمكن عمال الهيئة من التعامل مع المرتفعات وإنتاج أشكال وقصات تعكس الشكل الجمالى للحدائق والمتنزهات، بدلا من الطريقة اليدوية بالإضافة إلى العمل على سلامة العمال .

وفى السياق اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع إحدى الشركات المسؤولة عن ماكينات تقليم وقطع الأشجار وقص النجيل ضمن خطط الهيئة لتطوير عملية قص وتقليم الأشجار بالطرق الحديثة وعمل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعميمها علي مستوى العمل بمناطق القاهرة الأربعة لإنجاز أسرع وتقليل المخاطر عن العاملين في تقليم وقطع الاشجار.

واستعرض الاجتماع عمل تلك الآلات وطريقة قص وتقليم الأشجار والتعامل مع الارتفاعات العالية وطريقة تدريب العاملين بالهيئة في كيفية الاستخدام ومسؤولية الشركة عن ذلك.

شارك في الاجتماع العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة، والمهندسة مني صبرى مستشار رئيس الهيئة للتجميل، وسحر علام رئيس المركزية للشؤون المالية والإدارية، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للتجميل، والمهندسة صابرين أحمد مدير عام الحدائق والتشجير، وسوسن عباده مديري عام التخطيط، وأحمد طلعت مدير عام الشؤون المالية .