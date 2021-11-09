شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يكرم الطلاب المتميزين فى تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، مجموعة من المتميزين والموهوبين في مجال "تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى"، من طلاب الأزهر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف الحربي القومي، واحتفالية الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب الدكتور الضويني عن سعادته بلقاء النماذج المشرفة من براعم وطلاب الأزهر الشريف، وتقديره لما يقدمونه من إبداع في قراءة القرآن الكريم والإنشاد، بما يجعلهم متميزين ومتفوقين على مستوى العالم الإسلامي، مؤكدا حرص الأزهر على دعم هذه المواهب المشرقة، وتوفير كل سبل التميز لهم، ليقدم من خلالهم لمصر وللمسلمين نماذج مبتكرة ومبدعة في كل المجالات؛ بما يسهم في دعم الوطن ونهضته ورفعته.

من جانبهم عبر الطلاب المكرمون عن سعادتهم بتكريم الأزهر وتقديره لهم، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دفعة معنوية لمواصلة التفوق والتميز والابتكار، من أجل رسم صورة مشرفة وحضارية عن مصر والأزهر الشريف.























