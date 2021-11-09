شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن القاهرة" توفر سلعا غذائية لمريض الكلى بعد استجابة الرئيس لحالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالقاهرة، أن المديرية تحركت فورا وأرسلت فريق من إدارة المطرية، لمسكن الشاب هادى محمدى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد استجابته لحاله الشاب والتوجيه بإجراء عملية زراعة كلى له .

وأضاف مدير مديرية تضامن القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أنه تم التواصل مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمطرية لتوفير مساعدات مالية وسلع غذائية لمساعدة الشاب، وتم بالفعل التبرع من جمعيتين بمبلغ مالى وسلع تموينية ولحوم.

وأوضح مدير المديرية، أنه جارى استكمال إجراءات استخراج كارنية تكافل وكرامة للحالة، لصرف راتب شهرى، ضمن مبادرة الرئيس، مشيرا إلى أنه جارى متابعة الحالة لتقديم مساعدات بشكل دورى .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستجابة الفورية لاستغاثة الشاب هادى محمدى لإجراء عملية زراعة كلى له وعدم قدرته على تحمل نفقات جهاز شقيقته، وعلى الفور طبقا لتوجيهات الرئيس قامت وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى باتخاذ عدد من الإجراءات شملت الأتى : قامت وزارة الصحة بدفع فريق طبى وسيارة إسعاف مجهزة وتم نقل هادى ووالدته إلى معهد الكلى القومى بالمطرية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تمهيدا لإجراء العملية الاسبوع المقبل .

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى للأسرة التى تتكون من خمسة أفراد وسيتم تسجيل الشاب هادى بمنظومة تكافل وكرامة بعد عرضه على القومسيون الطبى وصرف مبلغ ألف جنيه للأسرة شهريا .