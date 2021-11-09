شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة: طبقنا مبدأ "العميل دايما على حق" لتحسين مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه وجه بتطبيق مبدأ "العميل دايما على حق" بجميع الإدارات وفروع الشركة خلال التعامل مع المشترك لتحسين مستوى الخدمة، موكدا أن الفترة المقبلة سيكون هناك سوق تنافسي ستجعل المواطن يختار شركة التوزيع التى يرغب فى التعامل معها.

وتابع رئيس شركة جنوب القاهرة ، أنه تم تطبيق فكرة التسلسل الهرمي لتحسين المستوى الإدارى بالشركة وتقديم خدمات بجودة عالية للمواطن ، موكدا أن هذا النظام كان له دور كبير فى حل مشاكل المشتركين بنطاق عمل الشركة.

و أضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365" ، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من تحويل كافة الكابلات الهوائية لأرضية حفاظاً على سلامة المواطنين ، لافتا إلى أن هذه الكابلات كانت بمناطق الصف و العياط و البدرشين.