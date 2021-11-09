شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 8.6 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على المطاعم والمحلات للتأكد من جودة المعروضات وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري من ضبط 8.6 طن دواجن ومشتقاتها وهياكل غير صالحة للاستخدام الآدمي بثلاجة مجزر بمنطقة بشتيل.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن المضبوطات شملت 6 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وبها فضلات ذبح وريش وتغيير فى الرائحة بالإضافة إلى 2600 كجم مقطعات دواجن وفيليه دواجن وتم تحرير محضر للمخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وإدارات البيئة والطب البيطري والصحة حملات مكبرة على المحلات وسيارات منافذ البيع المتنقل التابعة لشركات خاصة وقد أسفرت عن إعدام المضبوطات من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي نتيجة التخزين الخاطئ لها.