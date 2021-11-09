وفد "تعليم النواب" يزور جامعة الجلالة للتعرف على إمكانياتها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار وفد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جامعة الجلالة، للتعرف على إمكانيات الجامعة، ومنظومة التعليم بها، والأنشطة الطلابية، تلبيةً لدعوة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي، والتي تمت بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء ومديرى البرامج؛ للتعرف على كافة الإمكانيات المتاحة بالجامعة والبرامج والخطط الدراسية وخطط التعاون الدولي التي تعتمدها الجامعة، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية والنشاطات الطلابية.

وتفقد الوفد جميع المنشآت الخاصة بجامعة الجلالة، والمعامل المتقدمة بكلية الهندسة، وورش العمل الطلابية بكلية الفنون والتصميم بالجامعة، بالإضافة إلى زيارة معامل المهارات المتقدمة بكلية طب الأسنان، حيث تفقد الإمكانيات المتاحة لتدريب الطلاب على أحدث الوسائل والنظم التدريبية التي تقدم بمراكز محاكاة كلية طب الأسنان، وكذلك مركز المحاكاة الإكلينيكي المتقدم الخاص بتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة الجلالة، إضافة إلى مراكز الاختبارات الإكلينيكية المهارية بكلية الطب؛ و تفقد قاعات الإختبارات الإلكترونية الرئيسية بمبنى الإدارة، والذي يضُم 150 وحدة للاختبارات الإلكترونية، ومركز المؤتمرات بالجامعة الذي يضم المسرح الرئيسي ويستوعب 1250 فردًا وأربع قاعات فرعية تستوعب 250 شخصًا، ويسمح بعقد أكبر المؤتمرات والمنتديات الدولية.

كما تفقد الوفد المباني الخاصة بسكن أعضاء هيئة التدريس والسكن الطلابي، ومركز تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا بكلية الطب البشري، والمستشفى الجامعي، والتي من المتوقع أن تبدأ التشغيل اعتبارا من العام القادم، وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث تضم مراكز متخصصة للطوارئ والعلاج الطبيعي وغسيل الكلى ومركزًا للحروق، بالإضافة إلى مركز للطب التجديدي وزراعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

وقدم الوفد الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، والقائمين على الجامعة على هذه الزيارة المهمة، معربين عن استعدادهم لتقديم كل الدعم للجامعة والوزارة من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشيدين بالإنشاءات والإمكانيات والأجهزة المتاحة بجامعة الجلالة ومنظومة اختيار أعضاء هيئة التدريس.

شهد الزيارة، الدكتور محمد الشناوي نائب رئيس الجامعة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور طارق أبوالمعاطي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وسعيد محجوب وكيل الوزارة والمشرف على الاتصال السياسي.

شارك في الزيارة من النواب، وكيلي لجنة التعليم الدكتور ماجدة البكرى وكيل أول لجنة التعليم، الدكتورة منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم، والنائبة ياسمين أبو طالب أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة، وهم الدكتور حسام الحسينى، والدكتورة جيهان البيومي، والدكتورة ليلى أبو إسماعيل، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة صبورة السيد، النائبة سكينة سلامة، والنائب أشرف أمين.