لركاب 10 دول.. أول تحرك من المطارات بشأن قرار "الاختبار السريع" لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تنفيذ وقف إجراء الاختبار السريع "ID NOW COVID-19 Test"، الذي كان يطبق داخل المطارات منذ مايو الماضي، كإجراء وقائي إضافي على ركاب الدول التي ظهرت فيها سلالات فيروس كورونا المتحورة، بالتزامن مع الموجة الرابعة للفيروس المستجد.

وتلقت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قبل ساعات، قرارا يفيد بإلغاء العمل بالاختبار السريع الإضافي، الذي كان يطبق داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية على ركاب الدول القادمة من ( الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال ويريلانكا وفيتنام والبرازيل وأمريكا اللاتينية)، والاكتفاء فقط بتطبيقه على حالات الطوارئ، والقادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة أو تقديم الاختبار للمسافرين وفقا للشروط الصحية لدولة السفر.

ويسري المنشور الصادر من وزارة الصحة على منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، اعتبارا من اليوم، على ركاب الدول المذكورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية على كافة المنافذ من تطبيق تحليل PCR قبل دخول البلاد بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

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