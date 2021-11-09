24 نوفمبر.. محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح و24 آخرين أمام "جنايات الطوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي خالد علي، إن تحدد جلسة 24 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص و23 آخرين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأوضح "علي" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إن "أبوالفتوح والقصاص" سيحاكمان في الجناية رقم 1059 لسنة 2021 أمام محكمة الطوارئ والتي ستنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره.

ونسبت النيابة للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر.

كما أسندت لبعضهم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية.