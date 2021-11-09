مصرع عامل وإصابة آخر داخل حفرة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في أثناء تنفيذ أعمال الإنشائية بمركز الصف، جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بهبوط حفرة ووجود متوفى ومصاب بقرية المنشي التابعة لمركز الصف.

تبين بالفحص أنه في أثناء تنيذ عاملين اثنين أعمال حفر "بيارة مياه" حدث هبوط أرضي نتج عنه سقوطهما داخل الحفرة، ما أسفر عن مصرع أحداهما وإصابة آخر.

تم التنسيق مع فرق الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء ومسؤولي المركز لانتشال الجثمان. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.