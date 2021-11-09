شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: وقف استيراد المكونات الأساسية لصناعة التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه صدر قرار بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (توك توك) والتي تشمل كل من القاعدة و الشاسية والمحرك.

وشكلت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان.

وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.