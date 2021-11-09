شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور: محتوى منهج 4 ابتدائى كبير.. والتعليم: تنمى مهارة التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بدء العام الدراسى الجديد، ونزول المناهج المطورة للصف الرابع الابتدائى المدارس، عبر أولياء أمور عن صعوبة المقررات الدراسية بشكل كبير، موضحين أن المناهج تحتوى على كم كبير من المعلومات الدراسية التى لا تناسب عقل وقدرات طفل فى هذا السن.

وعلق "سعيد أ"، ولى أمر قائلا: المنهج الجديد تتضمن معلومات كثيرة تربوية وجميلة ومفيدة للطالب، ولكن المشكلة فى الكم الكبير للمحتوى، حيث لا يصلح تدريسه فى مدة قصيرة من العام الدراسى، خاصة أن المناهج المطورة يجب مراعاة فهم الطفل فيها لتناسب فلسفة هذه المقررات الدراسية، موضحا أن تطوير المناهج كان مطلبا لجميع أولياء الأمور فى الماضى، ولكن تحديث المناهج يجب أن يراعى المدة الزمنية للدراسة وأيضا الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا، حيث أن الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى سبق وأن تواجدوا فى المنزل العاملين الماضيين بسبب الجائحة ومن ثم أثر على التحصيل العلمى للأطفال.

وقالت إسراء أحمد ولى أمر لطالب بالصف الرابع الابتدائى: المنهج كبير جدا يستحيل معه فهم الطالب لهذا الكم من المعلومات بسبب قصر المدة الزمنية للعام الدراسى، خاصة أن المعلومة تحتاج لتكرار أكثر من مرة حتى يفهمها الطفل فى هذا السن، خاصة بعض المواد مثل الحساب، فمحتوى المادة ثقيل يتضمن معلومات كبيرة يصعب على الطفل إدراكه أو فهمه.

وتابعت ولى الأمر مادتى العلوم والدراسات للصف الرابع الابتدائى لأول مرة يتم تدريسها للطفل، ورغم ذلك جاءت المناهج والمقررات صعبة، متابعة: المعلومة أكبر من سن الطفل، وتمثل ضغط على الطالب وتسببت المناهج فى تراجع التحصيل لدى بعض الطلاب فى هذه الفئة العمرية، موضحة أن أولياء الأمور لا يعترضون على التطوير بل نحن فى حاجة ماسة للتطوير ولكن بشكل يناسب التلاميذ.

فيما علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى وقت سابق على الانتقادات الموجهة لمنهج الصف الرابع الابتدائى قائلا: "تستمر موجات التشكيك والهجوم على مناهج مصر الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملائمة للمرحلة العمرية".

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى ليست صعبة أو ستؤدى إلى تعقيد الأطفال كما يرى البعض، موضحة أن من وضعها بينهم متخصصون فى مستويات نمو الطفل، مشيرة إلى أن جوهر الاختلاف أن هذه المناهج لا تقدم المعرفة جاهزة للمتعلم، بل تمنحه الفرص ليبحث عن المعلومة ويتوصل إليها سواء من خلال الأنشطة الفردية أو الجماعية.

وتابعت المصادر فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى لا تمثل أى عبء على التلاميذ كما يتصور البعض، لأن المناهج تركز فى الأساس على التعلم الحقيقى القائم على المعرفة وليس التعلم من أجل الحصول على درجة، مضيفة أن كتب الصف الرابع الابتدائى تنمى المهارات المهنية لدى الطلاب، كما أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.