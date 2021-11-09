شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات المونوريل وقطاراته وموعد تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشرع وزارة النقل في تنفيذ أول خطى مونوريل في مصر، الأول يربط العاصمة الإدارية والاستاد بمدينة نصر والثانى يربط 6 أكتوبر بشارع وادى النيل بالمهندسين، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المونوريل وقطارات خلال التقرير التالى:-

1- المونوريل عبارة عن قطار يسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد ويعمل بالكهرباء.

2- سرعته تبلغ 80 كم/ س.

3- قطاراته تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية وتم توريد أول 3 قطارات منها للعمل بخط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر .

4- تتميز قطارات المونوريل التي ستدخل مصر أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق.

5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

6- ستكون قطاراته مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

8- قطاراته تتمتع بنظام تكييف عالى السعة .

9-خط مونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 56 كم ويشمل 22 محطة علوية ومخطط تشغيله من هذا الخط خلال مايو 2023 .

10- خط مونوريل 6 أكتوبر يمتد بطول 42 كم ويشمل 12 محطة علوية ومخطط تشغيله بداية 2023.