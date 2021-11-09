ضبط شخص بحوزته 27985 عبوة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص-بمحافظة الجيزة، بحوزته (27985 عبوة مستلزمات طبية "كمامة – كحول ") غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.