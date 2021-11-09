إحباط ترويج 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع أغذية-بمحافظة الجيزة، بحوزته (6,75 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم") بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية-بمحافظة الجيزة، بحوزته (4,16 طن "مقطعات لحوم – كبدة جمبري ") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع تعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص-بمحافظة البحيرة، بحوزته (10,35 طن " شاي") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهول المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.