جريمة مقابل ٨٠٠ جنيه.. أسرار اللحظات الأخيرة في ذبح شاب على يد صديقه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس إلى أقوال المتهم بقتل صديقه ذبحا بمركز كرداسة.

المتهم "حسن.ت." ٢١ سنة، كان يمر بضائقة مالية دفعته لارتكاب الجريمة. وقال المتهم إنه شاهد مع الضحية هاتف محمول حديث فعقد العزم على قتله بقصد سرقته.

أعد سكينا واستدرجه إلى مكان الواقعة فباغته طعنا وذبحا واستولى على هاتفه وباعه بقيمة 800 جنيه ظنا أن فعلته لن تنكشف الا أن الشرطة كانت له بالمرصاد.

الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب في نهاية العقد الثاني يرتدي تيشير وفانلة داخلية وبنطال جينز جميعهم أزرق اللون وحذاء أسود به جرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات بالصدر والجانب الأيسر والبطن.

كما تبين وجود جروح باليدين إثر مقاومته للجاني، وعثر بجواره على سكين مدمم بقطعة أرض زراعية بجوار الرشاح بقرية ناهيا، وتبين بالفحص أنه يدعى كريم عبد العاطي 16 سنة عامل مقيم مدينة النجوم.

فريق بحث رفيعة المستوى من رجال المباحث بفرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد علي عبد الكريم عكف على فك طلاسم الجريمة اللغز بعد تحديد هوية المجني عليه وذلك بفحص علاقاته للوقوف على سبب الواقعة ومن ثم ضبط الجاني.

وحدة مباحث كرداسة بقيادة الرائد معتصم رزق ومعاونيه الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز راجعوا بلاغات التغيب وخطوط السير المحتملة للجاني بعد تخلصه من الجثة بمكان العثور عليها.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي توصلت إلى أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة يقصد السرقة، وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

أقر المتهم بصحة التحريات وارتكابه الواقعة، وأمكن ضبط الهاتف لدى صاحب محل هواتف ببولاق الدكرور.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.