مصرع طفلين في حريق شقة بالعجوزة

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة. وأسفر الحريق عن مصرع طفلين بسبب إسفكسيا الخنق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية بالعجوزة.

لقي طفلان مصرعهما إثر حريق شقة سكنية في منطقة العجوزة، شمال الجيزة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية