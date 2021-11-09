مصرع طفلين في حريق شقة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي طفلان مصرعهما إثر حريق شقة سكنية في منطقة العجوزة، شمال الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية بالعجوزة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.
حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة. وأسفر الحريق عن مصرع طفلين بسبب إسفكسيا الخنق.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.