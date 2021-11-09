مترو ومونوريل.. خريطة منظومة الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة مد شبكة النقل الذكي في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، وبصفة خاصة منظومة الجر الكهربائي.

ووفقا لموقع الهيئة القومية للأنفاق، فإن المشروعات المستقبلية للهيئة تستهدف تلبية احتياجات النقل حتى عام 2050 عن طريق استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى بتنفيذ 6 خطوط مترو أنفاق و5 محطات تبادلية مع الاستمرار في تطوير منظومة النقل الحالية من خلال تطوير الخطين الأول والثاني للمترو.

وفيما يلي خريطة توضح شبكة خطوط منظومة النقل الذكي في القاهرة الكبرى وتشمل (خطوط المترو من الأول حتى السادس - القطار الكهربائي - مونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل السادس من أكتوبر).

خريطة منظومة الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى

كما تستهدف الهيئة حل أزمة النقل في العديد من محافظات الجمهورية والتنسيق مع الجهات المعنية بتلك المحافظات لإقامة العديد من مشروعات النقل والأنفاق كمشروع مترو الإسكندرية وأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس وغيرها من مشروعات النقل.