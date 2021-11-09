وزيرة البيئة تلتقي رئيس معهد أبحاث جرانثام LSE بجامعة اكسفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور نيكولاس ستيرن أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام LSE بجامعة اكسفورد بلندن، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات الخاصة بتعبئة التمويل المطلوب لدعم الدول النامية.

يأتي ذلك في إطار مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد فى مؤتمر الأطراف ال٢٦ للتغيرات المناخية بالمملكة المتحدة

وشهدت الجلسة استعراض نيكس ستيرن للورقة التي أعدها حول تمويل المناخ، حيث تقدم حلولا مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ ولمساعدة الدول على تنفيذ إجراءات المناخ الأكثر طموحًا للبلدان النامية والفقيرة والضعيفة والبلدان ذات الأهمية النظامية من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نتائج حقيقية.

وناقش الطرفان سبل دعم مصر في ملف تمويل المناخ بعد الخروج من مخرجات الجلسة، واقترح نيكولاس عقد مؤتمر دولي في مصر منتصف العام المقبل الـ cop27 لمناقشة موضوعات تمويل المناخ والتركيز خلاله على التكيف خاصة في القارة الأفريقية.