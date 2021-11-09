شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنشر فيديو للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى لنواب العموم الأفارقة والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع السوشيال ميديا فيس بوك فيديو لفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذى تعقده النيابة العامة المصرية بصفتها رئيسة جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، حول دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وتضمن الفيديو مقتطفات من كلمة المستشار حماده الصاوي النائب العام، وكلمات النواب العموم الأفارقة والعرب المشاركين فى المؤتمر.