شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصل مدينة "جلاسكو" للمشاركة فى مؤتمر الدول الأطراف بمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة، إلى مدينة "جلاسكو" بالمملكة المتحدة، للمشاركة فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP-26).

يشارك الدكتور خالد عبد الغفار اليوم فى جلسة نقاشية بعنوان "العمل الصحى من أجل المناخ"، بحضور الدكتور "تيدروس أدناهوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، وعدد من مسئولى المنظمة، ووزراء الصحة، وممثلين من القطاع الصحى الخاص والمنظمات الدولية.

كما أنه من المقرر أن يشارك الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية عقب انتهاء الجلسة النقاشية يتحدث خلاله الوزير حول التزام مصر ببرنامج الصحة فى قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP-26)، ودور مصر كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الخارجية وشئون دول الكومنولث (FCDO)، ومنظمة الصحة العالمية.