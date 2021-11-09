شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: تحرير محضر لولية أمر بعد ضربها معلمة فى طابور الصباح بطوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من معلمه بمدرسة " الشهيد سعيد عبد الوهاب" التابعة لإدارة طوخ التعليمية بالقليوبية ، تعدت عليها ولية أمر داخل المدرسة وفى طابور الصباح بالضرب والسب، أمام التلاميذ، مما استدعى قيام المعلمة بالتوجه إلى قسم طوخ لتحرير محضر وإثبات حالة التعدى.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية بطوخ، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر، والحفاظ على حق المعلمة القانونى والأدبى .

وبالفعل رافق رئيس وأعضاء النقابة النقابية، المعلمة، خلال الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها ومعاقبة المتعدين عليها.

وطالب نقيب المعلمين، تغليظ لائحة الانضباط، ومنع دخول أولياء الأمور للحرم المدرسي إلا فى مواعيد محددة، وبضوابط لوقف التعدي على المعلمين الذي تزايد في الفترة الأخيرة لتراخى الرقابة على الدخول والخروج من المدارس.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال .