شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: الحوار الدينى يجب أن يكون متطورا متجددا ليخاطب مشكلاتنا وتحدياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى فى احتفالية بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه.

وألقى رئيس الأساقفة كلمة فى الجلسة الثالثة بالاحتفالية والتى كانت تحت عنوان "القيم العليا فى الأديان وبناء المستقبل" إذ تحدث عن مساعدة المحبة لنا فى رسم معالم مجتمع جديد يسوده التعايش السلمى.



احتفالية بيت العائلة

وأكد رئيس الأساقفة أن الحوار المسيحى الإسلامى له تأثير كبير على المستقبل لأننا نحتاج إلى حوار دينى مستنير له صفات محددة فهو أولا حوار إنسانِّى جاد وملتزم يغير الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الآخر ويبعث الأمل في النفوس نحو عيش في مجتمع تسوده المودة والإخاء والعدل والمساواة والحرية والمحبة.

وأضاف رئيس الأسقفية: هو حوار شمولى عالمى إذ يحتاج الحوار الدينى إلى أن يتماشى مع متطلّبات الإنسان فى العصَر الحالى بدون التنازل أو المساس بجوهر الدين وأصوله.



جانب من الاحتفال

واستكمل: الحوار الدينى يجب أن يكون تطورى متجدد ليخاطب مشكلاتنا وتحدياتنا وواقعنا، مضيفًا: أن يكون حوارنا حوار إيمانِّ إذ يلتزم خطابنا بالعقيدة الإلهية وبالتقليد وبالتراث الديني، وبتسليم الأمانة من جيل إلى جيل والذي مرجعيته خالق الكون وتعاليم الأنبياء والكتب السماوية.

وتابع رئيس الأسقفية: إن المحبة هي أساس بناء مجتمع السلام والتآخي والعيش المشترك وهي أساس الحوار ومستقبله.

واختتم: تهنئتي القلبية لبيت العائلة المصَرية عشر سنوات من الحوار المثمر الفعال، مضيفًا: أتمنى أن تشهد السنوات القادمة مزيد من المشروعات واللقاءات لخير بلدنا الحبيبة مصَر.