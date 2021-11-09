شكرا لقرائتكم خبر عن جرد صناديق التبرعات بمسجد عمر مكرم وإزالتها تنفيذا لقرار "الأوقاف" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديريات الأوقاف فى المحافظات تنفيذ قرار وزير الأوقاف بإزالة صناديق التبرعات من المساجد، حيث قامت لجنة من الوزارة بجرد صناديق مسجد عمر مكرم ورفعها، وتسليمها للإدارة، ووضع لافتات داخل المسجد بأرقام حسابات الوزارة ومجلس الإدارة، وذلك تنفيذا للقرار الوزارى الخاص بصناديق التبرعات في المساجد.

وضمت اللجنة كل من "الشيخ صبري ياسين وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف للقاهرة، سعيد الوكيل- أمين الصندوق".

ووجهت وزارة الأوقاف جميع المديريات فى المحافظات بتنفيذ قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد قبل يوم الإثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر الجارى، مشددة على أنه سيتم حل أى مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها فى نهاية المدة المحددة بـ 10 أيام لرفع صناديق التبرعات من المساجد ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أو من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أى صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أى مخالف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأى شخص بجمع أى أموال تحت أى مسمى بالمساجد بالطريق النقدى ، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أى تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.