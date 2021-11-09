شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر تبدأ برنامجها التثقيفى بمطروح بمحاضرة عن دعم الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم أعمال القافلة التوعوية التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الموفدة إلى محافظة مطروح في الفترة من 7 و حتى 11 نوفمبر الجاري؛ لتنفيذ برنامَج التوعية الأسرية والمجتمعية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ألقى أعضاء القافلة اليوم محاضرة بكليتي اللغات والآثار بجامعة مطروح، تناولت فضل الدفاع عن الوطن ومكانته في نفوس أبنائه، مستعرضة الانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة، كما تناولت ظاهرة التنمر وسوء الظن والغيبة والنميمة، وعلاج التعصب والغش والخداع والأنانية.

وفي كُلْيَة علوم البِترول بجامعة مطروح؛ أوضح أعضاء القافلة ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن كيفية حماية النفس والغير من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة والآثار السلبية المترتبة على الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل مع توضيح الاستخدام الإيجابي لها.

هذا وتعقد القافلة مساء اليوم بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مطروح؛ ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تدور حول حسن إدارة الوقت وأهميته في الحياة، فضلًا عن تحديد الأهداف والتخطيط للنجاح.

تهدف القافلة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.