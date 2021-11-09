شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال رصف الشوارع بـ"الإنترلوك" بحى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، وتفقد حالة النظافة بالشوارع، كما قام بالمرور بنطاق حى شبرا بحضور محمد عبد الوهاب، رئيس حى شبرا، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية من رصف وتبليط وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض شوارع الحى موجها بمتابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

وتفقد نائب محافظ القاهرة، مستشفى الإنجيلى بحى شبرا، وذلك لمتابعة تلقى المواطنين لقاح كورونا والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى السياق ذاته، نفذ حى حدائق القبة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة وتحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى، حملة لرفع مخلفات قمامة الجمع السكني بشارع ترعة الجندى أمام الجعلى، كما تم رفع مخلفات شارع عشرة ومتفرعاته - شارع الساقية.

وأشرف اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، على حملة لرفع الإشغالات بشارع ترعة الجلاد، وشارع الماحى، وتم إيداع المضبوطات بمخزن شرطة مرافق الحى، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بضرورة رفع وإزالة جميع المخالفات والاشغالات التي تعوق حركة المواطنين.