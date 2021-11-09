شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: التوعية بمخاطر الزيادة السكانية للتصدى لهذه الظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال أيمن عبد الموجود فى الكلمه التى ألقاها نيابة عن الدكتورة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي،خلال فعاليات مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية" إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتعاون والتكاتف مع كافة الوزارات المهتمة والمعنية بقضية تنظيم الأسرة بالشراكة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي والتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى من خلال الاستراتيجيات والخطط للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق طموحات القيادة المصرية والشعب المصري.

وأضاف: أحد أهم المحاور والقضايا العامة التى نتعاون فيها مع العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة هو التوعية بخطورة الزيادة السكانية ولاحظنا العرض الجيد للدكتور طلعت عبدالقوي ،رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ، وضرورة تكاتف الجميع ومؤسسات المجتمع المدني وهى شريك أساسي فى تحقيق التنمية ولاحظنا حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، عن مواجهة المناطق العشوائية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه القضية .

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العديد من البرامج والمحاور لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى الارتقاء بالمواطن المصري وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وبرنامج "وعى" الذي يستهدف تحقيق التنمية فى جميع المحافظات من خلال نشر الوعي المجتمعي بين أفراد الوطن الآن نحن فى سوهاج وأسيوط وسنجوب جميع المحافظات ومطلوب مننا التواجد مع المواطن المصري ونوعيته بمخاطر الزيادة السكانية .

جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب ،والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني.