شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة تذكار ظهور رأس القديس مرقس.. ماذا قال البابا تواضروس الثانى عن حروف اسمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بذكرى تكريس كنيسة القديس البتول مار مرقس الإنجيلى كاروز الديار المصرية، وظهور رأسه المقدس بمدينة الإسكندرية.

ويذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسيين فى الكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة تعيد بظهور رأس القديس مار مرقس الإنجيلى وتكريس الكنيسة التي بنيت عليها، حيث ظل جسد القديس مار مرقس ورأسه معا فى تابوت واحد حتى سنة 644 م، وكان هذا التابوت محفوظا فى كنيسة بوكاليا أو دار البقر.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحدث عن حروف اسم القديس مرقس قائلا:

م: محب لله والبشر، واكتسب هذه المحبة من محبته للمسيح، وهذا جعله يسجل أكبر قدر من المعجزات في انجيله ليبين كيف ان السيد المسيح محب لكل انسان.

ر: الرضا، كان انسان به نقاوة ورضا على النفس. والكنيسة تعلمنا هذا في صلاة الشكر التي نصليها كل يوم.

ق: قوة الإيمان، وهو في ذلك مثال وقدوة ونموذج لكل خادم وكل انسان، فقد ألقي كل أماله واتكاله واحلامه على اسم المسيح.

س: السلام، سلام العمل فقد كان يدير خدمته في سلام الله.