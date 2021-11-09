شكرا لقرائتكم خبر عن مياه بنى سويف: متابعة تطوير محطتي معالجة تزمنت والفشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بالقائمين علي أعمال تطوير محطتي معالجة (تزمنت/بني سويف، الفشن) لتحويلهم من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية وذلك لمناقشة أعمال التطوير و الوقوف علي آخر المستجدات و التطورات.

وقالت إن معالجة مياه الصرف الصحي بطرق وفعالة من أهم وسائل حماية البيئة من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

كما تقدت المهندسة دينا عمر سليمان عدد من المشروعات منها "إنشاء محطة مياه الفقاعي، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقري منيل موسي، بني أحمد، عزبة باخوص، طريق قمبش " بمركز ببا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة، ونسب التنفيذ.

وأكدت رئيس الشركة أن مبادرة حياة كريمة تهدف الي تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى،و تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.