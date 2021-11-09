شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 40 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بالمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من إزالة 40 حاله تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمراكز منشاة القناطر والصف وأطفيح والحوامدية والعياط وأوسيم .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات متابعة ورصد اي حالات للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها علي الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .

وأشار محافظ الجيزة أن أعمال إزالة التعديات قد شملت قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزاله 25 حاله تعديات علي أراضي زراعية بالبناء المخالف شملت إزالة 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية بهرمس على مساحة فدان 4200 متر تقريباً بالإضافة الي ازاله 10حالات بمساحه 2 فدان و قيراط بقرية بني سلامه و إزالة تعديات على أرض زراعية بقرية ابو غالب عباره عن الشروع فى بناء مبنى به 3 محلات بالطوب الأبيض والبلوك وتم إزالته كما تم إزالة حالتين بقرية وردان على مساحة 305 .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بقريتي الكداية والقبابات، كما قامت مدينة الحوامدية بإزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحه 1750 متر وجاري الاستكمال .

وأزال مركز ومدينة الصف تعديات بالبلوك الابيض علي ارتفاع 3 متر بطول 20 متر بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز العياط بإزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 435 متر بقري برنشت والبليدة وتمت الإزالة بالكامل، إلى جانب قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات علي اراضي زراعية بعزبه الأبعدية .