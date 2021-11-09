شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: القضية السكانية تلتهم كل معدلات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،إن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددا أنه يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة.

وأضاف القصبي أن القضية السكانية اصبحت تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تحذر من خطورة تلك القضية، حيث أن كل دقيقة لدينا 4 مواليد و240 مولود كل ساعة، مضيفاً أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.

ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية علي دورها في كل المواقف والقضايا الوطنية، مضيفاً أنه آن الاوان أن يكون لها دور فعال في مواجهة القضية السكانية، وكذلك الأزهر الشريف والكنيسة وكل مؤسسات الدولة وكل شخص في موقعه، وتعهد القصبي بتبني كافة التوصيات التي يخرج من المؤتمر، في مجال التشريعات، وأن تكون اللجنة فعالة فيما يحقق أمن وسلامة الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني.