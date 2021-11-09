شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات معرض الكتاب بكلية الدراسات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات معرض الكتاب الذي عقده بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية على هامش مؤتمرها العلمي؛ في إطار اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن المعرض شهد إقبالًا من جانب الطالبات لما تتميز به محتوياته من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفند الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة.

أضاف عياد أن الإصدارات تشمل: التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

أوضح الأمين العام أن المجمع حريص على الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم، حتى يكونوا على وعي بالقضايا والمستجدات التي تدور حولهم.