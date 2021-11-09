شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعيات الأهلية: عدد المواليد فى مصر بلغ 50% من تعداد قارة أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب، إن عدد المواليد في مصر عام 2010، بلغ نصف عدد المواليد في قارة وأوروبا بأكملها.

وأشار عبدالقوي إلي أن عدد السكان في العالم بلغ نحو 7.3 مليار نسمة، 82٪ منهم في الدول النامية، و18 ٪ منهم في الدول المتقدمة، مضيفاً أن مصر هي الأولي في العالم العربي من حيث عدد السكان والثالثة افريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ورقم 14 علي مستوي العالم لافتا الى أن المشكلة الزيادة السكانية تتثمل في عدم التوازن بين معدل والنمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية لا تمثل مشكلة إذا وصل معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، ولكن اذا قل عن ذلك في الزيادة السكانية تمثل مشكلة.

وشدد عبد القوي علي ضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية، موضحاً ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية في عام 2017 أنن أكبر خطرين يواجه مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية ويقلل فرص مصر في التقدم، لافتا الى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن الإرهاب حققت مصر فيه نجاح كبير، وبدأ الإرهاب يتقلص ويتناقص، حيث سيتم القضاء عليه نهائيا وعلي جذوره ومنابعه، ولكن تبقي أزمة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب ،والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني.