مبروك عطية يرد على فيديو اعتدائه على شخص داخل المسجد.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور مبروك عطية على تداول فيديو له يعنف أحد المصلين داخل مسجد بسبب تحدثه أثناء إلقائه درس دينى عقب صلاة الفجر.

ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ردا على الفيديو المتداول له، وقال مبروك عطية :" الواقعة حدثت منذ 8 سنوات، وكانت عبارة عن حوار بينى وبين أحد المصلين فى درس بعد صلاة الفجر"، مضيفا: "واحد بيتكلم وأنا بتكلم قلت له اسمع قال مش سامع، قلت تعالى اقعد قدامى، قال مش قادر أقوم قلت له خلاص آجى اشيلك.. وخلصت الحدوتة".

واختتم الدكتور مبروك عطية: "الدرس كان بعد صلاة الفجر وجيران الجامع عايزين يناموا فبطلت استعمل الميكرفون".