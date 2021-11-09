شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توفير 900 موقع فى المحافظات لمبادرة "عربات الطعام المتنقلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، دعم مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر في مصر ، وتولي أهمية لمشروعات عربات الطعام والتي تستهدف تحفيز الشباب، لافتة إلى تبنيها لمبادرة برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" باعتبارها في مقدمة المبادرات الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة ومن بينها تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام وذلك تحت مسمي "أيجى ترك "والتي سيتم تنفيذها وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

وكشفت الوزارة في بيان اليوم، عن نجاحها بالتنسيق مع المحافظات في توفير حوالي ما بين 850 إلى 900 موقع في 27 محافظة وتم حصر الأماكن التى يمكن التنفيذ بها بالتنسيق مع المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم تسهيل اصدار التراخيص للعربات وتحديدها بمدة لا تزيد عن أسبوع.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة في مشروعات الشباب في الأطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية ، مضيفاً أن الوزارة عملت مع المحافظات على توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة فى 8 محافظات "القليوبية, الشرقية, الدقهلية, المنيا,أسيوط, سوهاج, الاسكـندرية, بورسعيد"، وسوف يتم تخصيص منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن "مشروعك" في المحافظات ساهم في توفير أكثر من مليون و 151 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 182 ألفاً و 158 مشروعاً بإجمالي قروض بلغت 21 مليار و317 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن صندوق التنمية المحلية تمكن من تنفيذ جملة استثمارات تقدر بـ 180 مليون جنيه فى الفترة من 1/7/2014 حتى 30/9/2021 بإجمالي مشروعات "عدد مقترضين" 24000 ، وإجمالى فرص عمل 24000 فرصة و عدد المستفيدات منهم 15360 بنسبة 64 % تقريباً مما يعزز من مشاركة المرأة المصرية وبخاصة المرأة المعيلة فى القرية المصرية.

كما أشارت الوزارة إلى التجربة الناجحة التي تتابعها وزارة التنمية المحلية في محافظة القليوبية عبر مبادرة "شغلك في قريتك" حيث تضمنت إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعهم من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها ، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول علي تلك الفرصة لافتاً إلى جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلى والعالمى وتصدر إلى عدد من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.