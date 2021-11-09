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تعرف على موعد تشغيل القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية- العاشر

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار المكهرب السلام - العاصمة الادارية- العاشر من رمضان وموعد انتهاء تنفيذه وما تحقق من نسب تنفيذ حتى اليوم خلال التقرير التالى:

 

1- المشروع يمتد بطول 103 كم ويربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة عدلى منصور.

2- المشروع يتضمن 19 محطة بعد إضافة تعديلات على مساره.

3- ينفذ المشروع تحالف من شركات المقاولات المصرية بالاشتراك مع شركة افيك الصينية.

4- مخطط انتهاء التنفيذ وبدء تجارب التشغيل بداية العام المقبل.

5- سيعمل بالمشروع بعد تشغيله 22 قطارا.

6- سرعة القطار المكهرب ستصل إلى 120 كم / س.

7- ستتولى شركة إدارة فرنسية إدارته بعد انتهاء تشغيله.

8- يجرى حاليا إنهاء أعمال التنفيذ النهائية بالرحلة الأولى والثانية من المشروع بطول 70 كم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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