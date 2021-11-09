شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القديس مارمرقس فى أستراليا تنظم المهرجان السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كنيسة القديس العظيم مار مرقس فى ملبورن بولاية فيكتوريا بأستراليا، المهرجان السنوي لها، ورحب كهنة الكنيسة القمص سوريال يوسف والقمص يوحنا صموئيل، بالسيدة لينا ميسينا عمدة مجلس مدينة داربين لحضورها ودعم المهرجان.

وقام خدام الكنيسة على مدار الأسبوعين الماضيين، بالإعداد والتحضير للمهرجان الذي نال إعجاب العديد من المواطنين خاصة الوجبات الغذائية والمشروبات المصرية .

وفى السياق نفسه، أعلن عدد من الكنائس القبطية بأستراليا عن برنامج النهضة الروحية، بمناسبة الأحتفال بعيد تكريس كنيسة أمير الشهداء القديس مار جرجس الرومانى و استشهاد القديس مارجرجس السكندرى .